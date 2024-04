La Soluzione ♚ Sportivo a cavallo

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sportivo a cavallo. FANTINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Sportivo a cavallo: Un fantino (o jockey in inglese) è chi monta un cavallo da corsa. Nell'ippica moderna, le corse di cavalli al galoppo sono disputate da cavalli montati da un fantino. Nelle corse al trotto invece il cavallo traina un carrozzino chiamato sulky, sul quale prende posto il guidatore (in questo caso non si parla di fantino, ma di driver). Si disputano però talvolta anche gare di trotto montato. In corsa il fantino non sta mai seduto sulla sella, ma sta in piedi (piegato in avanti) poggiandosi unicamente con i piedi sulle staffe: in questo modo con le gambe può ammortizzare i sobbalzi dovuti al galoppo del cavallo ed evita di gravare ...

