Un ciclista specializzato nelle volate nei cruciverba: la soluzione è Sprinter

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un ciclista specializzato nelle volate' è 'Sprinter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRINTER

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Sprinter? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Sprinter.

Perché la soluzione è Sprinter? Un sprinter è un ciclista specializzato nelle volate finali di una gara, in cui dà il massimo per arrivare primo. È il protagonista delle ultime fasi, sfruttando potenza e rapidità. Spesso si distingue per velocità incredibili e capacità di sprintare in pochi secondi. Insomma, il campione che fa esplodere l’entusiasmo sul traguardo, rendendo ogni vittoria ancora più emozionante.

Non riesci a risolvere la definizione "Un ciclista specializzato nelle volate"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

