Fa sognare - Soluzione Cruciverba: Fantasia

FANTASIA

Lo sapevi che Non smettere di sognare: Non smettere di sognare è un film per la televisione, scritto da Luca Biglione e Herbert Simone Paragnani e diretto da Roberto Burchielli, con Alessandra Mastronardi e Roberto Farnesi. È andato in onda il 3 giugno 2009 su Canale 5. Si tratta della prima produzione Mediaset realizzata in alta definizione e le cui scene sono state in gran parte girate entro i locali e gli studi (in particolare nello studio 9) dei principali stabilimenti televisivi Mediaset, a Cologno Monzese (MI).

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.