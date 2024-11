Il rampicante più comune: Soluzione Cruciverba - Edera

Soluzione alla definizione del cruciverba

EDERA

Curiosità e significato della parola Edera

Spelling fonetico della soluzione

E Echo

D Delta

E Echo

R Romeo

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Edera

Crescendo ricopre il muro Dove s attacca muore La pianta della fedeltà Ammanta il muro di verde Ha le radici lungo i rami Copre il muro con le foglie Il rampicante simbolo della fedeltà Una pianta rampicante Simboleggia la fedeltà Un rampicante

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.