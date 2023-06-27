Ciclo di leggende

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ciclo di leggende' è 'Epos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EPOS

Perché la soluzione è Epos? Un epos è un poema epico che narra le gesta di eroi e divinità, spesso trasmettendo valori e tradizioni di una cultura. Questo genere letterario si configura come un ciclo di leggende, poiché raccoglie e tramanda storie che si sviluppano nel tempo, creando un insieme coerente di narrazioni. Attraverso l'epos, si conserva l'identità di una comunità e si rafforzano i miti fondanti. La sua struttura e i temi trattati contribuiscono a definirne la natura distintiva e duratura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ciclo di leggende". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Ciclo di leggende nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Epos

Per risolvere la definizione "Ciclo di leggende", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ciclo di leggende" conferma che la soluzione 'Epos' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Epos

E Empoli P Padova O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ciclo di leggende" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Epos' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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