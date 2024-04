La Soluzione ♚ Un manufatto a metà del suo ciclo produttivo

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un manufatto a metà del suo ciclo produttivo. SEMILAVORATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Un manufatto a meta del suo ciclo produttivo: Applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell’intervento produttivo. la tecnologia può essere vista come un'attività che dà forma e cambiamento... Con il termine semilavorato o prodotto intermedio si intende un particolare prodotto che necessita di ulteriori lavorazioni per essere commercializzato come prodotto finito. In altre parole, il semilavorato non ha altra funzione che non sia la sua successiva lavorazione. Il concetto di semilavorato non va confuso con quello di prodotto in corso di lavorazione.

