SOLUZIONE: ROVO

Perché la soluzione è Rovo? Il rovo è una pianta che produce frutti dolci e succosi chiamati more. Cresce spesso in zone selvatiche e si riconosce per i suoi rami spinosi e le foglie lobate. I frutti maturano in estate e vengono raccolti sia per il consumo fresco sia per preparare marmellate e dolci. È molto apprezzato per la sua bontà e le proprietà benefiche, rappresentando un classico esempio di pianta spontanea ricca di nutrienti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pianta che dà le more" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pianta che dà le more". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una pianta che dà le more" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pianta che dà le more" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rovo:

R Roma O Otranto V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pianta che dà le more" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

