Una mano tutta pelle

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una mano tutta pelle' è 'Guanto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUANTO

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Perché la soluzione è Guanto? Un guanto è un capo che copre completamente la mano, realizzato generalmente in pelle o altri materiali, offrendo protezione e calore. La sua forma segue quella della mano, adattandosi alle dita e al palmo, e permette di svolgere attività precise o di difendersi dagli agenti esterni. Si utilizza in vari contesti, dall'uso quotidiano a quello professionale, come nel settore medico o industriale. La sua funzione principale è quella di avvolgere la mano, offrendo comfort e funzionalità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una mano tutta pelle". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una mano tutta pelle nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Guanto

La definizione "Una mano tutta pelle" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una mano tutta pelle" conferma che la soluzione 'Guanto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Guanto

G Genova U Udine A Ancona N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una mano tutta pelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guanto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha la forma della manoSe lo getti è di sfidaUna mano vuotaMassaggio praticato facendo scorrere la mano sulla pelleGesti teneri fatti passando la mano sulla pelleÈ tutta pelle e ossaHanno dita tutta pelle e niente ossaNon fa star più nella pelle