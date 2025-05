Si prende per una corsa nei cruciverba: la soluzione è Tram

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si prende per una corsa' è 'Tram'.

TRAM

Curiosità e Significato di "Tram"

La parola Tram è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tram.

Perché la soluzione è Tram? La soluzione TRAM si riferisce a un mezzo di trasporto pubblico che normalmente percorre un percorso fisso in città e può essere visto come un modo per prendere un mezzo di trasporto per andare veloce, proprio come si farebbe per una corsa.

Come si scrive la soluzione: Tram

Hai davanti la definizione "Si prende per una corsa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

