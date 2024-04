La Soluzione ♚ Esistente in pochissimi esemplari La definizione e la soluzione di 4 lettere: Esistente in pochissimi esemplari. RARO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Esistente in pochissimi esemplari: Raro! è stato un mensile d'informazione e critica musicale italiano, con una particolare attenzione al collezionismo discografico, fondato nel 1987 da Andrea Tinari e Roberto Ruggeri. Ha chiuso nel marzo 2013, quando Fernando Fratarcangeli, il direttore, ha fondato con una nuova società la rivista Raropiù, identica per grafica e contenuti alla prima. Aggettivo Significato e Curiosità su: Raro! è stato un mensile d'informazione e critica musicale italiano, con una particolare attenzione al collezionismo discografico, fondato nel 1987 da Andrea Tinari e Roberto Ruggeri. Ha chiuso nel marzo 2013, quando Fernando Fratarcangeli, il direttore, ha fondato con una nuova società la rivista Raropiù, identica per grafica e contenuti alla prima. raro m sing che si incontra poco di frequente, difficile a trovarsi, poco numeroso (per estensione) prezioso tra molti questo è un oggetto di rara bellezza Sillabazione rà | ro Pronuncia IPA: /'raro/ Etimologia / Derivazione dal latino rarus Sinonimi eccezionale, inconsueto, insolito, particolare,singolare, speciale, straordinario, unico, raffinato, squisito

infrequente, rado, saltuario, scarso, sporadico

( per estensione ) eccellente, pregiato, prezioso,

eccellente, pregiato, prezioso, discontinuo,

non comune, originale, curioso

( per estensione ) introvabile

introvabile ( senso figurato ) ricercato

ricercato cosa eccezionale, cosa preziosa Contrari comune, consueto, diffuso, normale, ordinario, solito

banale, dozzinale, grossolano

abituale, frequente, numeroso, quotidiano,

continuo

Parole derivate raramente, rarità Termini correlati reperibilità Altre Definizioni con raro; esistente; pochissimi; esemplari; Quasi unico; Non comune; Veleno per frecce; È il più grande cervidc esistente; Concepire qualcosa di non ancora esistente; Un film visto da pochissimi; Esemplari soggetti; Combattenti esemplari;

