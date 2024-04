La Soluzione ♚ Esemplari soggetti La definizione e la soluzione di 9 lettere: Esemplari soggetti. INDIVIDUI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su esemplari soggetti: Individuo (dal latino individuus, parola composta dal prefisso in - privativo e dividuus, «diviso») è il lemma corrispondente alla traduzione latina, fatta per la prima volta da Cicerone, del termine greco tµ: (composto di - privativo e tema di tµ, «tagliare»). Individuo, quindi, vuol dire indivisibile ed è usato in filosofia per indicare che ogni singolo essere ha caratteristiche tali (un'individualità) che lo rendono unico e lo differenziano da tutti gli altri esseri della stessa specie. Altre Definizioni con individui; esemplari; soggetti; Combattenti esemplari; Esistente in pochissimi esemplari; Organi umani soggetti a trapianto; Soggetti da svolgere; I soggetti da svolgere; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Esemplari soggetti

INDIVIDUI

