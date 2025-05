Un arancia succosa dalla polpa rossa nei cruciverba: la soluzione è Tarocco

Home / Soluzioni Cruciverba / Un arancia succosa dalla polpa rossa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un arancia succosa dalla polpa rossa' è 'Tarocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAROCCO

Curiosità e Significato di "Tarocco"

Vuoi sapere di più su Tarocco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tarocco.

Il Tarocco è una varietà di arancia navel tipica della Sicilia, nota per la sua caratteristica polpa rossa e succosa. Deve il suo colore intenso e il sapore dolce agli antociani, pigmenti naturali che si sviluppano grazie al clima mite e soleggiato della regione. È apprezzata per il consumo fresco e per la preparazione di succhi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una delle carte dei mazzi da 78 dette anche ArcaniTipica arancia sicilianaVarietà di aranciaCanoro uccelletto con la faccia rossaIdeò la Croce RossaUn arancia ottima per spremute

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Tarocco

La definizione "Un arancia succosa dalla polpa rossa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O R E G R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AEROGIRO" AEROGIRO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.