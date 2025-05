Una delle carte dei mazzi da 78 dette anche Arcani nei cruciverba: la soluzione è Tarocco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una delle carte dei mazzi da 78 dette anche Arcani' è 'Tarocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAROCCO

Curiosità e Significato di "Tarocco"

La soluzione Tarocco di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tarocco per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il tarocco è una carta dei mazzi da 78, noti come Arcani, utilizzata sia per la divinazione che per i giochi di carte. Comprende Arcani Maggiori e Minori, ed è famoso per la sua simbologia e le immagini che rappresentano concetti spirituali, misteriosi o simbolici.

Come si scrive la soluzione: Tarocco

Non riesci a risolvere la definizione "Una delle carte dei mazzi da 78 dette anche Arcani"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

