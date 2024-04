La Soluzione ♚ Regge la bandiera

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Regge la bandiera. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASTA

Curiosità su Regge la bandiera: Giallo che regge una spada, e nei quattro angoli compaiono quattro foglie di ficus religiosa. bandiera del regno di kotte (1412-1597) bandiera del regno... Asta – modo di compravendita Asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta Asta – tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come palo di sostegno della bandiera, ecc. Asta – attrezzatura che nella marineria velica serve all'inserimento delle vele e ad altre manovre aeree. Asta – arma detta anche lancia Asta – arma usata dagli Hastati dell'esercito romano Asta – strumento utilizzato dai fonici 1041 Asta – asteroide della fascia principale Asta – nome proprio di persona, diminutivo di Astrid

