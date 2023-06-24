Quelle di pollo sono uno snack salato fritto

Home / Soluzioni Cruciverba / Quelle di pollo sono uno snack salato fritto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quelle di pollo sono uno snack salato fritto' è 'Alette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALETTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelle di pollo sono uno snack salato fritto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle di pollo sono uno snack salato fritto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Alette? Le alette di pollo sono pezzi saporiti e croccanti, spesso gustate come antipasto o snack. Fritte fino a diventare dorate, offrono un sapore intenso e una consistenza croccante. Sono molto apprezzate in molte cucine come finger food, ideali per condividere momenti conviviali. La loro preparazione permette di ottenere un piatto gustoso e invitante, perfetto per chi ama i sapori decisi e la carne succulenta.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quelle di pollo sono uno snack salato fritto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Alette

In presenza della definizione "Quelle di pollo sono uno snack salato fritto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle di pollo sono uno snack salato fritto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Alette:

A Ancona L Livorno E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle di pollo sono uno snack salato fritto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Servono ai pesci per il nuotoNelle auto ci sono quelle parasoleDirezionano un aereo... o un polloUn tipico snack da festicciole fritto e salatoSono con i calamari nel fritto mistoSono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quota