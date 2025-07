Nelle auto ci sono quelle parasole nei cruciverba: la soluzione è Alette

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nelle auto ci sono quelle parasole' è 'Alette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALETTE

Curiosità e Significato di Alette

Vuoi sapere di più su Alette? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Alette.

Perché la soluzione è Alette? Le alette sono piccole parti poste sui veicoli, come le auto, per migliorare l'aerodinamica e proteggere dal sole o dal vento. Spesso si trovano come parasole, che si aprono davanti ai finestrini per bloccare i raggi solari fastidiosi, rendendo più confortevole la guida. Sono elementi pratici e funzionali, fondamentali per il comfort e la sicurezza in viaggio.

Come si scrive la soluzione Alette

Se "Nelle auto ci sono quelle parasole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

