TURGIDO

Curiosità e Significato di Turgido

Perché la soluzione è Turgido? Gonfio sodo descrive qualcosa che, pur essendo pieno e compatto, mantiene una consistenza solida e resistente. È usato per indicare oggetti o parti del corpo che si presentano gonfi e turgidi, come muscoli o tessuti pieni di energia. In sintesi, rappresenta una condizione di compattezza e vitalità, perfetta per esprimere un aspetto forte e vigoroso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gonfio nel mezzoMolto gonfio e tumidoLi trascura chi viene al sodoNon le risparmia chi lavora sodoÈ gonfio di succo

Come si scrive la soluzione Turgido

T Torino

U Udine

R Roma

G Genova

I Imola

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O S I E I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSIRIDE" OSIRIDE

