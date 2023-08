Non le risparmia chi lavora sodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non le risparmia chi lavora sodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENERGIE

Significato/Curiosità : Non le risparmia chi lavora sodo

"Non le risparmia chi lavora sodo" è un detto che sottolinea come il duro lavoro e l'impegno richiedano un notevole sforzo e dedizione. Indica che nonostante la persona si impegni al massimo e utilizzi tutte le proprie energie per raggiungere i propri obiettivi, potrebbero comunque verificarsi sfide e ostacoli lungo il percorso. Questo detto sottolinea che il successo e il raggiungimento delle mete richiedono costanza, perseveranza e capacità di affrontare le difficoltà con determinazione. Lavorare sodo può portare a risultati gratificanti, ma spesso richiede il coraggio di superare gli ostacoli senza risparmiarsi.

