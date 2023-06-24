La corregge l ottico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La corregge l ottico' è 'Miopia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIOPIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La corregge l ottico" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La corregge l ottico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Miopia? La miopia è un problema visivo che si corregge con l'uso di occhiali o lenti a contatto appositamente studiate dall'ottico, che aiutano a mettere a fuoco correttamente gli oggetti distanti. Questo difetto ottico si manifesta con una visione sfocata di lontano, mentre quella ravvicinata rimane nitida. La correzione ottica permette di migliorare la qualità della vista e di svolgere le attività quotidiane senza difficoltà.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La corregge l ottico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La corregge l ottico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Miopia:

M Milano I Imola O Otranto P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La corregge l ottico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

