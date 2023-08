Se aumenta si vede meno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se aumenta si vede meno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIOPIA

Significato/Curiosita : Se aumenta si vede meno

Dinamica comportamentale, e quella del "pre-esercizio" di karl groos, che vede il gioco come momento propedeutico alla vita adulta. queste due teorie sono... (tanto più quanto maggiore è la miopia) e la visione migliora con la riduzione della distanza a cui si guarda. la miopia è dovuta generalmente a una lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

