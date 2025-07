Una quisquilia nei cruciverba: la soluzione è Iota

IOTA

Curiosità e Significato di Iota

Perché la soluzione è Iota? Una quisquilia indica una cosa di poco conto, un dettaglio insignificante. Il termine deriva dal latino quisquilia, che si riferisce a piccole cose o minuzie. Spesso si usa per sottolineare come certi problemi siano davvero irrilevanti rispetto a questioni più importanti. Insomma, è un modo per dire che qualcosa è solo una piccola, trascurabile banalità.

Come si scrive la soluzione Iota

La definizione "Una quisquilia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

O Otranto

T Torino

A Ancona

