Una vera quisquilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vera quisquilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IOTA

Significato/Curiosita : Una vera quisquilia

Pasti dell'epoca. il termine trifle designa attualmente in inglese una quisquilia, un'inezia. la versione odierna del trifle, tradizionalmente compromessa... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iota (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento grafemi non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una vera quisquilia : vera; quisquilia; Circonda la vera nda; Si ridesta in primavera ; vera mente affettuoso; Torna in volo a primavera ; Severa lavata di capo; Statunitense vera ce; Si dice per indicare una vera quisquilia ; Una quisquilia ; quisquilia minuzia; Così si definisce una vera quisquilia ;

Cerca altre Definizioni