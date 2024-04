La definizione e la soluzione di 7 lettere: La stoffa di certi orsacchiotti. PELUCHE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Peluche (termine francese, pron. /p.ly/), in italiano anche peluscia, peluscio o pelusce, è una particolare stoffa formata da fibre naturali o sintetiche, caratterizzata da un pelo lungo e morbido usato per realizzare pupazzi a forma di animale o di icone specifiche che, per sineddoche, vengono chiamati anch'essi peluche. Questo tipo di tessuto è utilizzato soprattutto nel confezionare animaletti finti e pupazzi per bambini. Animaletti di peluche sono anche usati per fare portachiavi o altri ninnoli usati anche da adulti. Michtom iniziò a produrre in serie orsi e fino ad oggi hanno avuto molto successo. Ora, sono stati realizzati animali ...

peluche ( approfondimento)

(forestierismo) (tessile) stoffa a pelo lungo e morbido, che si usa soprattutto per confezionare animali finti e pupazzi (per estensione) animale o pupazzo confezionato con tale tessuto

Sillabazione

pe | lu | che

Pronuncia

IPA: /pe'lu/

Etimologia / Derivazione

dal verbo peluchier cioè "togliere i peli, spelare"