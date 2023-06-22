Ha solo tre lustri

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha solo tre lustri

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ha solo tre lustri' è 'Quindicenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUINDICENNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha solo tre lustri" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha solo tre lustri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Quindicenne? Una persona di questa età si trova nel periodo di transizione tra l’adolescenza e la maturità, spesso caratterizzato da cambiamenti fisici ed emotivi significativi. È un’età in cui si sperimentano nuove passioni, si formano le prime amicizie più profonde e si sviluppano i propri interessi. La vita di un quindicenne è spesso segnata dalla ricerca di identità e dal desiderio di indipendenza, mentre si affrontano le sfide dell’adolescenza con entusiasmo e incertezza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha solo tre lustri nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Quindicenne

Per risolvere la definizione "Ha solo tre lustri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha solo tre lustri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Quindicenne:

Q Quarto U Udine I Imola N Napoli D Domodossola I Imola C Como E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha solo tre lustri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Arrivi con solo tre lettereHa solo multipli pariNe ha tre la nonnaNe ha tre il triangoloChi ne ha uno teme solo la scala reale