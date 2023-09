Il riquadro vicino al passe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il riquadro vicino al passe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PAIR

Significato/Curiosità : Il riquadro vicino al passe

Nella roulette, il riquadro vicino al passe o “pair” si riferisce all’area del tavolo di gioco che contiene i numeri pari. Questo riquadro è situato proprio accanto alla sezione “Passe”, che comprende i numeri da 19 a 36. I giocatori possono scommettere su questa sezione della roulette selezionando l’opzione “pair” e piazzando le proprie fiches nel riquadro corrispondente. Se la pallina della roulette si ferma su un numero pari e il giocatore ha effettuato una scommessa in quella sezione, allora vince. È una scommessa relativamente semplice e segue il principio della probabilità pari, dove i numeri dispari sono esclusi. Questo riquadro vicino al passe offre ai giocatori un’opzione per scommettere su una serie di numeri, permettendo loro di partecipare al gioco in modo strategico.

