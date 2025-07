Un pugile molto leggero nei cruciverba: la soluzione è Peso Mosca

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un pugile molto leggero' è 'Peso Mosca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESO MOSCA

Curiosità e Significato di Peso Mosca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Peso Mosca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Peso Mosca.

Perché la soluzione è Peso Mosca? Il termine PESO MOSCA si riferisce a una delle categorie di peso nel pugilato, riservata ai combattenti più leggeri, generalmente sotto i 50 kg. È un modo per classificare i pugili in base alla loro corporatura, garantendo incontri equi e competitivi. Questa categoria mette in evidenza atleti agili e veloci, dimostrando che nella boxe la forza non sempre è proporzionale al peso.

Come si scrive la soluzione Peso Mosca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un pugile molto leggero", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

S Savona

O Otranto

M Milano

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

