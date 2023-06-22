I pannelli di un armadio

Home / Soluzioni Cruciverba / I pannelli di un armadio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I pannelli di un armadio' è 'Ante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTE

Perché la soluzione è Ante? Le ante sono le superfici che coprono l'apertura di un armadio, permettendo di accedere facilmente agli oggetti riposti al suo interno. Sono elementi fondamentali per proteggere i contenuti dalla polvere e dalla luce, contribuendo anche all'estetica complessiva del mobile. Le ante possono essere realizzate in vari materiali, come legno, vetro o metallo, e possono aprirsi a battente, scorrere o piegarsi. La scelta delle ante influisce sul design e sulla funzionalità dell'armadio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I pannelli di un armadio". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I pannelli di un armadio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ante

Per risolvere la definizione "I pannelli di un armadio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I pannelli di un armadio" conferma che la soluzione 'Ante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ante

A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I pannelli di un armadio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un contrario di postSportelli di mobiliAi due lati di una finestraI pannelli dell armadioI pannelli che indicano l approssimarsi ad un passaggio a livelloLa luce per certi pannelliIndumenti nell armadioLe portiere di un armadio