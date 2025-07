Gli sportelli d un armadio nei cruciverba: la soluzione è Ante

ANTE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Ante.

Perché la soluzione è Ante? Le ante di un armadio sono le porte che si aprono e chiudono per accedere agli scomparti interni, offrendo praticità e stile. Sono elementi fondamentali per organizzare lo spazio e mantenere tutto in ordine, nascondendo ciò che si desidera tenere fuori vista. La loro varietà di materiali e design permette di personalizzare l'ambiente e renderlo più funzionale e bello da vedere.

Hai davanti la definizione "Gli sportelli d un armadio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

