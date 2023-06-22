Il gruppo dei fedelissimi di un associazione

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il gruppo dei fedelissimi di un associazione' è 'Zoccolo Duro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZOCCOLO DURO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il gruppo dei fedelissimi di un associazione" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gruppo dei fedelissimi di un associazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Zoccolo Duro? Il concetto di zoccolo duro si riferisce al nucleo più fedele e stabile di un'associazione, composto da membri che condividono valori e obiettivi comuni con grande coerenza. Questi individui sono spesso considerati il cuore pulsante dell'organizzazione, capaci di sostenere e rafforzare le iniziative più importanti. La loro presenza garantisce continuità e solidità, anche in momenti di crisi o cambiamenti. La loro fedeltà si traduce in un impegno costante e in una partecipazione attiva alle attività.

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Il gruppo dei fedelissimi di un associazione nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Zoccolo Duro

Quando la definizione "Il gruppo dei fedelissimi di un associazione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gruppo dei fedelissimi di un associazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Zoccolo Duro:

Z Zara O Otranto C Como C Como O Otranto L Livorno O Otranto D Domodossola U Udine R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gruppo dei fedelissimi di un associazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indica un gruppo ristretto di fedelissimi che circondano un leader politicoSi fuse con il gruppo SanpaoloUn gruppo di lettereClubs International associazione umanitariaUn gruppo di versi