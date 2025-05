Esposizioni con gli stand nei cruciverba: la soluzione è Fiere

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esposizioni con gli stand' è 'Fiere'.

FIERE

Curiosità e Significato di "Fiere"

La parola Fiere è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Le fiere sono eventi in cui aziende e operatori espongono prodotti, servizi o innovazioni attraverso stand, allowing ai visitatori di conoscere, confrontare e negoziare direttamente con i rappresentanti. Sono occasioni di business, networking e promozione, caratterizzate da aree dedicate all’esposizione e alla presentazione di novità.

Lati di stand; Ai lati dello stand; Esposizioni d arte; Mostre esposizioni; In fondo allo stand

Come si scrive la soluzione: Fiere

Hai davanti la definizione "Esposizioni con gli stand" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

