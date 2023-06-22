Dolore breve ma acuto

Home / Soluzioni Cruciverba / Dolore breve ma acuto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dolore breve ma acuto' è 'Fitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FITTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dolore breve ma acuto" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dolore breve ma acuto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Fitta? Una sensazione intensa e improvvisa di fastidio o dolore che si manifesta in modo rapido e di breve durata. Questa esperienza può essere causata da stimoli momentanei o irritazioni e spesso sparisce nel giro di pochi istanti. La parola è usata per descrivere un dolore acuto e transitorio, che si avverte come un colpo improvviso e può essere molto fastidioso. La sua natura breve e intensa la rende facilmente riconoscibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dolore breve ma acuto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fitta

Se la definizione "Dolore breve ma acuto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dolore breve ma acuto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fitta:

F Firenze I Imola T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dolore breve ma acuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tutt altro che radaFoltaDolore acutoCosi è un dolore acutoViolento e acuto dolore alla zona lombare in seguito a uno sforzoConflitto di breve durataDirettore in breve