Cosi è un dolore acuto nei cruciverba: la soluzione è Spasmodico

Home / Soluzioni Cruciverba / Cosi è un dolore acuto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Cosi è un dolore acuto' è 'Spasmodico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPASMODICO

Curiosità e Significato di Spasmodico

Hai risolto il cruciverba con Spasmodico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Spasmodico.

Perché la soluzione è Spasmodico? Spasmodico descrive qualcosa che avviene con contrazioni improvvise e violente, come un dolore acuto che si manifesta a intermittenza. È spesso usato in medicina per indicare movimenti o sintomi caratterizzati da scatti brevi e intensi. Quando si parla di dolore, indica una sensazione intensa, improvvisa e intermittente, tipica di alcune condizioni che richiedono attenzione immediata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dolore acutoDolore breve ma acutoCosì è anche detto il crampo degli scrivani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spasmodico

Stai cercando la risposta alla definizione "Cosi è un dolore acuto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

A Ancona

S Savona

M Milano

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O A N L N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DONNOLA" DONNOLA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.