Va dal Portogallo alla Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va dal Portogallo alla Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EUROPA

Significato/Curiosita : Va dal portogallo alla russia

Come portogallo 2004, è stata la dodicesima edizione dell'omonimo torneo, organizzato ogni quattro anni dall'uefa. si svolse in portogallo dal 12 giugno... Alla fine del vi secolo: l'abate irlandese san colombano lo citò (tutius europae) in una delle lettere al papa gregorio magno . anche il monaco isidoro...