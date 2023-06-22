I cugini dei cinghiali

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I cugini dei cinghiali' è 'Maiali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAIALI

Perché la soluzione è Maiali? I maiali sono animali domestici o selvatici appartenenti alla famiglia dei suidi, noti per il loro corpo robusto e il muso prominente. La loro presenza si riscontra sia nelle fattorie, dove vengono allevati per la carne, sia in natura, dove si spostano tra boschi e campagne. La loro caratteristica principale è la capacità di scavare nel terreno e cercare cibo. Questi animali hanno un ruolo importante nell'ecosistema e nella cultura umana. Sono anche strettamente collegati ai cugini dei cinghiali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cugini dei cinghiali". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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I cugini dei cinghiali nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Maiali

Questa pagina è dedicata alla definizione "I cugini dei cinghiali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cugini dei cinghiali" conferma che la soluzione 'Maiali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Maiali

M Milano A Ancona I Imola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cugini dei cinghiali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Maiali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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