Gli animali come i maiali e i cinghiali

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli animali come i maiali e i cinghiali' è 'Suini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUINI

Perché la soluzione è Suini? I suini sono mammiferi appartenenti alla famiglia dei suidi, caratterizzati da un corpo robusto, zampe corte e un muso prominente. Questi animali, tra i più diffusi nel mondo sia come fonte di alimentazione che come animali da allevamento, sono spesso associati a ambienti agricoli e rurali. La loro presenza è significativa in molte culture, dove vengono allevati per carne, prosciutto e altri prodotti. La parola suini richiama anche gli animali selvatici come cinghiali e maiali, spesso protagonisti di ambienti naturali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli animali come i maiali e i cinghiali". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Gli animali come i maiali e i cinghiali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Suini

Quando la definizione "Gli animali come i maiali e i cinghiali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli animali come i maiali e i cinghiali" conferma che la soluzione 'Suini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Suini

S Savona U Udine I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli animali come i maiali e i cinghiali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Suini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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