La Soluzione ♚ Padri di cugini

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Padri di cugini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZII

Curiosità su Padri di cugini: Disambiguazione – "cugini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cugini (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il cognome italiano... Zii è il settimo album di Dvar pubblicato nel 2008. Con questo album avvengono molti cambiamenti nel gruppo; con le raccolte Highlights of Lightwave I e II hanno cambiato nuovamente l'etichetta ed ora pubblicano per la Art Music, cambia la grafica che aveva contraddistinto gli album fino a questo momento, infatti il booklet è disegnato con uno stile fumettistico e raffigura i componenti del gruppo in forma di ape umanoide. Fatto ancora più importante è la presenza di un terzo membro che si aggiunge ai due storici, viene indicata perfino nel libretto la formazione con i relativi strumenti suonati. In questo modovengono resi noti i nomi, o ...

