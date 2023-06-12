Brand di patatine d una rosticceria degli anni 30

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Brand di patatine d una rosticceria degli anni 30' è 'San Carlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN CARLO

Perché la soluzione è San Carlo? San Carlo rappresenta un marchio di patatine noto fin dagli anni Trenta, originario di una rosticceria italiana. La sua immagine si lega a un'epoca in cui le specialità gastronomiche locali si affermavano come simbolo di tradizione e qualità. La scelta del nome richiama un luogo di culto e di storia, sottolineando l'autenticità del prodotto. La presenza di San Carlo nel mercato delle patatine è diventata sinonimo di gusto e affidabilità, mantenendo intatta la sua identità nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Brand di patatine d una rosticceria degli anni 30". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Brand di patatine d una rosticceria degli anni 30 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è San Carlo

In presenza della definizione "Brand di patatine d una rosticceria degli anni 30", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Brand di patatine d una rosticceria degli anni 30" conferma che la soluzione 'San Carlo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione San Carlo

S Savona A Ancona N Napoli C Como A Ancona R Roma L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Brand di patatine d una rosticceria degli anni 30" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Carlo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un Borromeo che fu arcivescovo di MilanoSi festeggia il 4 novembreLo si festeggia il 4 novembreIl comico di esilaranti macchiette degli Anni 20 e 30Negli Anni 30 così si diceva di gare giovaniliLa West diva degli Anni 30 40Azzardano previsioni meteo superiori a 20 30 anniLa Hedy diva degli Anni 30 40