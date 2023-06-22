Si apre per frenare la discesa

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si apre per frenare la discesa' è 'Paracadute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARACADUTE

Perché la soluzione è Paracadute? Il paracadute è un dispositivo progettato per rallentare la discesa di una persona o di un oggetto quando si trova in caduta libera. Si apre rapidamente, creando resistenza e riducendo la velocità, permettendo un atterraggio più sicuro. La sua struttura leggera e resistente permette di controllare la discesa, garantendo stabilità e sicurezza. È uno strumento fondamentale per i paracadutisti e viene utilizzato in diverse situazioni di emergenza o sport estremo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si apre per frenare la discesa". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si apre per frenare la discesa nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Paracadute

La soluzione associata alla definizione "Si apre per frenare la discesa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si apre per frenare la discesa" conferma che la soluzione 'Paracadute' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Paracadute

P Padova A Ancona R Roma A Ancona C Como A Ancona D Domodossola U Udine T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si apre per frenare la discesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Paracadute' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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