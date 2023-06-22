Ad alcuni piace sul lesso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ad alcuni piace sul lesso' è 'Cren'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ad alcuni piace sul lesso" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ad alcuni piace sul lesso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cren? Il termine si riferisce a una preferenza o un gusto per un alimento che può essere associato a una particolare espressione di piacere o apprezzamento. In modo più colloquiale, viene spesso usato per indicare un modo di apprezzare qualcosa, anche se non è un termine comune. La parola suggerisce una sensazione di soddisfazione o di piacere legata a un'esperienza gustativa.

Ad alcuni piace sul lesso nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cren

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ad alcuni piace sul lesso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ad alcuni piace sul lesso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cren:

C Como R Roma E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ad alcuni piace sul lesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

