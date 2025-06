Aeroporto in cui si ammara nei cruciverba: la soluzione è Idroscalo

IDROSCALO

Vuoi sapere di più su Idroscalo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Idroscalo.

Perché la soluzione è Idroscalo? Idroscala è un termine che unisce idro (acqua) e scalo (porto o punto di sbarco), indicando un aeroporto situato vicino a un bacino d'acqua o utilizzato per operazioni legate all'acqua. È un luogo dove l'aviazione si integra con attività marittime o fluviali, facilitando il trasporto tra terra e acqua. Questa combinazione rende Idroscala un nome suggestivo per aeroporti con caratteristiche particolari.

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

N A R A L I I Mostra soluzione



