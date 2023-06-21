Uno musicale è la tromba
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno musicale è la tromba' è 'Strumento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STRUMENTO
Perché la soluzione è Strumento? La tromba, uno strumento musicale a fiato, si distingue per il suo timbro brillante e potente. È composta da un tubo di ottone che si allarga verso il bocchino, consentendo di produrre suoni con l'uso dell'aria e delle labbra. La sua presenza è fondamentale in orchestre e bande, dove contribuisce con melodie vivaci e imperiose. La capacità di modulare il suono attraverso i tubi e le labbra permette ai musicisti di esprimere un’ampia gamma di emozioni.
Uno musicale è la tromba nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Strumento
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uno musicale è la tromba
- Risposta: STRUMENTO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Strumento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno musicale è la tromba". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La produzione musicale d un cantante Una nota musicale Il tema musicale piu ricorrente in un film Un moderno genere musicale derivato dall hip hop Strumento musicale dalle corde colorate
Altre definizioni collegate
Con musicale: Lo strumento musicale a fiato di Budrio
Con tromba: Suonano uno strumento simile alla tromba