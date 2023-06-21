Uno musicale è la tromba

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno musicale è la tromba' è 'Strumento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRUMENTO

Perché la soluzione è Strumento? La tromba, uno strumento musicale a fiato, si distingue per il suo timbro brillante e potente. È composta da un tubo di ottone che si allarga verso il bocchino, consentendo di produrre suoni con l'uso dell'aria e delle labbra. La sua presenza è fondamentale in orchestre e bande, dove contribuisce con melodie vivaci e imperiose. La capacità di modulare il suono attraverso i tubi e le labbra permette ai musicisti di esprimere un’ampia gamma di emozioni.

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Uno musicale è la tromba nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Strumento

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno musicale è la tromba" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Strumento'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Uno musicale è la tromba
  • Risposta: STRUMENTO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
R Roma
U Udine
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Strumento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno musicale è la tromba". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con musicale: Lo strumento musicale a fiato di Budrio 

Con tromba: Suonano uno strumento simile alla tromba 