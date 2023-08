Una forma di protesta sedentaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una forma di protesta sedentaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIT IN

Significato/Curiosita : Una forma di protesta sedentaria

Importante segno della nascita di una società sedentaria, fu introdotto attorno al 2500 a.c., che viene accettata come data di inizio della civiltà mesoamericana... Wikipedia. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. il sit-in, o sit-down, è una forma di protesta basata sull'occupazione di un'area allo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una forma di protesta sedentaria : forma; protesta; sedentaria; forma no un imbattibile poker; Tipico forma ggio del Cuneese; forma no la corolla dei fiori; Lo sportello d informa zioni in un aeroporto; È forma ta da coni e bastoncelli; Insoliti nella conforma zione; Movimento di protesta USA: Black lives ing; Attraversano la città nei giorni di protesta ; La Chiesa protesta nte evangelica; Una vibrata protesta ; Si sporgono protesta ndo; protesta stradale;

Cerca altre Definizioni