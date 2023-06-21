Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica' è 'Issare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISSARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Issare? Il verbo issare indica l'azione di sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica. Questa parola viene spesso utilizzata quando si descrive il movimento di alzare bandiere, vele o carichi pesanti, richiedendo sforzo e attenzione. L'atto di issare implica un impegno fisico notevole, perché bisogna superare la resistenza dell'oggetto e controllare il movimento per evitare incidenti. La parola si collega strettamente alla necessità di applicare forza per alzare qualcosa in altezza.

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Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Issare

Per risolvere la definizione "Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Issare:

I Imola S Savona S Savona A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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