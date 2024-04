La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un libro sacro degli Ebrei. TORAH - TALMUD Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: La Torah (in ebraico , italianizzata anche in torah o torà, lett. "istruzione, insegnamento") è il riferimento centrale dell'ebraismo e ha una vasta gamma di significati: può significare più specificamente i primi cinque dei trentanove libri del Tanakh, detti Pentateuco dai cristiani. Essi comprendono l'insieme degli insegnamenti e precetti riconosciuti dagli ebrei come rivelati da Dio tramite Mosè. nella letteratura rabbinica denota sia i primi cinque libri biblici, la Torah shebichtav (in ebraico , lett. "torah che è scritta"), sia la torah orale (in ebraico , torah shebe'al peh, lett. "torah che è ...

Torah ( approfondimento) f

(religione) a volte scritto Thorah o Torà, indica l'insieme dei primi 5 libri del Tanakh (bibbia ebraica) - anch'esso è incluso in tutto il suo complesso - conosciuti anche col nome greco di Pentateuco, raggruppati forse perché scritti in unico rotolo di pergamena. Con il medesimo termine, l'ebraismo indica anche la "Legge" ebraica intesa in senso generale nonché i Dieci Comandamenti.

Indica anche l'insieme della tradizione del Talmud e altro ammesso unanimemente secondo l'Halakhah nell'ebraismo. I fedeli o devoti della religione ebraica, ovvero gli ebrei (il popolo d'Israele), la considerano proprie sapienza e "saggezza" ogni verità della Torah è un segno lungo il cammino della vita e la preghiera ne fa da risonanza

comunemente la Torah non è intesa dogmaticamente

incluso quanto scritto, cronologicamente o meno, la Torah procede secondo una struttura ordinata che, pressoché come teorizzato però nella filosofia da Hegel, è fondamento e dogma ebraico, come detto: "...come un lungo Nome di Dio" Torah Nistar: letteralmente Torah nascosta/segreta, concerne l'esoterismo ebraico, sia esso profetico e mistico o rivelato con "Ruach haKodesh" (spirito santo), ovvero con la "saggezza profetica": più semplicemenete oggi diffusa e riconosciuta nella Kabbalah

dall'ebraico : secondo la radice della parola roè, guida, è insegnamento o legge

