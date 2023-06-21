L impugnatura della pistola

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L impugnatura della pistola' è 'Calcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALCIO

Perché la soluzione è Calcio? La voce CALCIO si riferisce a una parola che rappresenta un’attività sportiva molto popolare, praticata in tutto il mondo. Questa parola è anche associata a un oggetto che si impugna durante il gioco, ovvero l’impugnatura della pistola. L’impugnatura della pistola permette di controllare e maneggiare correttamente l’arma, garantendo precisione e sicurezza. La connessione tra i due significati risiede nel fatto che entrambi richiedono una presa stabile e sicura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L impugnatura della pistola". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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L impugnatura della pistola nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Calcio

In presenza della definizione "L impugnatura della pistola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L impugnatura della pistola" conferma che la soluzione 'Calcio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Calcio

C Como A Ancona L Livorno C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L impugnatura della pistola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calcio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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