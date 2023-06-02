Dotata di caratteristiche patologiche

SOLUZIONE: MORBOSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dotata di caratteristiche patologiche" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dotata di caratteristiche patologiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Morbosa? Il termine si riferisce a una condizione caratterizzata da alterazioni che indicano un problema di salute, spesso con un andamento cronico o complesso. Quando si parla di uno stato di questo tipo, si evidenzia una presenza di anomalie che richiedono attenzione medica. La parola si usa anche per descrivere un comportamento o un aspetto che si discosta dalla norma in modo significativo. In generale, indica qualcosa che non è sano o naturale.

Per risolvere la definizione "Dotata di caratteristiche patologiche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dotata di caratteristiche patologiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Morbosa:

M Milano O Otranto R Roma B Bologna O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dotata di caratteristiche patologiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

