La città in cui crebbe Gesù - Cruciverba

Nazareth è una città situata nel nord di Israele ed è considerata un luogo sacro per i cristiani, in quanto è ritenuta la città dove Gesù Cristo crebbe e trascorse la sua infanzia. Secondo i Vangeli, Maria e Giuseppe, i genitori di Gesù, vissero a Nazareth e qui avvenne l'Annunciazione, quando l'Arcangelo Gabriele annunciò a Maria che sarebbe stata la madre del Messia. La città è anche associata a diversi episodi della vita di Gesù, come la sua predicazione nella sinagoga e la sua vita come artigiano. Oggi, Nazareth è una meta di pellegrinaggio per i cristiani e offre siti storici e religiosi legati alla figura di Gesù.

