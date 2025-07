Grossa pietra nei cruciverba: la soluzione è Masso

Home / Soluzioni Cruciverba / Grossa pietra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grossa pietra' è 'Masso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASSO

Curiosità e Significato di Masso

La soluzione Masso di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Masso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Masso? Masso indica un grande blocco di pietra o roccia, spesso naturale e imponente, che si trova in montagna o in campagna. È un termine usato per descrivere una formazione rocciosa di grandi dimensioni, simbolo di solidità e natura selvaggia. Spesso i massi sono utilizzati come punti di riferimento o elementi decorativi nel paesaggio. Un vero e proprio gigante di pietra che si fa notare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grossa pietra rotante che produce farinaGrossa ruota di pietraUna colonnina di pietraPietra preziosa giallaPietra preziosa striata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Masso

La definizione "Grossa pietra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N T E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRINE" TRINE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.