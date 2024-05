La Soluzione ♚ Grossa pietra rotante che produce farina La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MACINA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MACINA

Significato della soluzione per: Grossa pietra rotante che produce farina Una macina è un attrezzo di forma rotonda, usualmente in pietra e di elevata durezza, che permette la macinazione di diverse sostanze: cereali, sale, spezie, legumi, castagne ecc... Da distinguere la macina destinata alla lavorazione delle olive chiamata anche mola o molazza, nella quale le pietre sono in posizione verticale e la macina destinata alla macinazione di cereali dove le pietre sono in posizione orizzontale sovrapposte.

