Rifugio di sentinella

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rifugio di sentinella' è 'Garitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GARITTA

Perché la soluzione è Garitta? Una garitta è una piccola costruzione o postazione utilizzata come rifugio di sentinella, spesso collocata su torri, mura o punti strategici. Essa permette a chi si trova al suo interno di osservare l’ambiente circostante e di mantenere la sicurezza di un’area protetta. La garitta offre protezione dagli agenti atmosferici e consente di monitorare eventuali minacce o movimenti sospetti. La sua funzione principale è vigilare e segnalare eventuali pericoli, contribuendo alla sicurezza di un luogo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rifugio di sentinella". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Rifugio di sentinella nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Garitta

La soluzione associata alla definizione "Rifugio di sentinella" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rifugio di sentinella" conferma che la soluzione 'Garitta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Garitta

G Genova A Ancona R Roma I Imola T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rifugio di sentinella" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Garitta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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